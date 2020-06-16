Музыкант снова оказался в центре скандала

Первый конфликт из-за слов песни "Крутой" возник еще в декабре 2019 г., сейчас ситуация повторилась. Дмитрий Рыжаков обвинил Егора Крида в плагиате и потребовал денег – 110 тыс. рублей.

Он написал заявление на экс-участника шоу "Холостяк", которое будет рассмотрено в суде, указывает телеграм-канал Mash. Рыжаков уверяет: слова популярного трека написал он, а значит, его авторские права были нарушены.

Егор Крид на обвинения пока никак не отреагировал.

Премьера скандально клипа "Крутой" состоялась в январе 2019 года. С того времени видео посмотрели более 34 млн раз.

