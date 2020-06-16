Звезда "Уральских пельменей" подрабатывает сварщиком

Звезда "Уральских пельменей" подрабатывает сварщиком
Андрей Рожков. Фото: URA.RU/TASS
Андрей Рожков вспомнил старое ремесло на карантине

Юморист решил провести карантин с пользой. Поэтому снова взял в руки сварочный аппарат и принялся чинить дома забор. Своим фанатам Андрей Рожков также сообщил, что готов прийти на помощь и что-нибудь "сварить".

На своей странице в "Инстаграм" участник команды "Уральские пельмени" выложил очередной позитивный пост. В нем видео, на котором Рожков занимается сваркой, а после обращается к подписчикам.

"Возвращаемся к истокам. Кому надо сваривать – обращайтесь", – смеясь, заключил Андрей.

Свой ролик он шуточно подписал объявлением, что "сварщик Андрей ищет работу". Артист также указал, что опыта у него нет, зато все делает с позитивом. После этого он спросил у фанатов, как они проводят карантин.

Сам он пока не может радовать поклонников новыми выступлениями. Из-за пандемии коронавируса концерты "Уральских пельменей" были отменены, и, когда возобновятся, пока не ясно.

Интересно, что Андрей Рожков в юности действительно пытался отучиться на сварщика, но как-то с учебой не задалось. Но этот факт его биографии не сказался негативно на карьере юмориста. Кстати, подписчики шутку оценили. Они ответили кумиру, что он мастер на все руки и не пропадет в жизни. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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