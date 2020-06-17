Звезда "Тайн следствия" надела откровенное платье

Звезда "Тайн следствия" надела откровенное платье
Анна Ковальчук. Фото: "Тайны следствия-17" (2017)
Актриса надела шикарный наряд в честь своего дня рождения

В соцсетях Анна Ковальчук повергла в приятный шок своих поклонников. 43-летняя актриса продемонстрировала красивую фигуру в шикарном вечернем платье с вырезом на спине.

Яркое платье с пайетками и открытой спиной звезда примерила в честь своего дня рождения, которое было 15 июня. Фото в "Инстаграм" она поделилась спустя время после праздничной вечеринки. Ковальчук поблагодарила фанатов и коллег за поздравления и назвала их "прекрасными людьми".

"Пусть вам вернется все, что мне пожелали, вдвойне! Это такой заряд энергии, сил и веры! Благодарю", – в ответ пожелала Анна.

Кроме теплых поздравлений поклонники актрисы, не поскупившись, осыпали ее и комплиментами: "Анечка, просто красавица. С годами только хорошеешь!", "Звезда любимая", "Красавица".

Артистка не скрыла от подписчиков и подарков. На фото Ковальчук похвасталась огромным количеством цветочных букетов. Также Анна показала фанатам оригинальный торт, которым ее удивили домашние. На нем удачно расположились съедобные пожелания – "Грамота за лучшую народную артистку" и поздравление от мужа.

Юлия ЕВГРАФОВА

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