Народный артист заранее поставил себе памятник

Леонид Куравлев выбрал себе место на кладбище, где он хотел бы быть похороненным после смерти. В СМИ появились кадры будущей могилы советского актера.

Народный артист сам выбрал место – он будет похоронен на Троекуровском кладбище рядом со своей женой. Нина Куравлева, с которой актер прожил 52 года, умерла в 2012 году. Сыгравший в "Золотом теленке" артист установил супруге памятник, на котором выбил и свое имя.

Монумент выполнен из черного камня. На нем крупно написано имя Куравлевой и годы ее жизни. Там же располагается надпись, согласно которой, здесь будет похоронен и народный артист. Правда выбита она более мелким шрифтом и пока без дат. Фотографией надгробия делится "Дни.ру".

После смерти супруги актер из "Мимино" ведет затворнический образ жизни и практически не появляется на публике. Сам Куравлев в 2003 г. перенес инсульт, из-за чего попал в реанимацию. Сейчас народному артисту, который также сыграл в таких фильмах, как "Иван Васильевич меняет профессию" и "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо", 83 года.