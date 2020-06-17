Советскую гимнастку пытались отравить в "конвейере смерти"

Советскую гимнастку пытались отравить в "конвейере смерти"
Елена Карпухина. Фото: Игнатьев Н./Фотохроника ТАСС
Лишившаяся квартиры спортсменка боится за свою жизнь

После завершения карьеры в жизни чемпионки мира по художественной гимнастике Елены Карпухиной начались трудности. Звезда советского спорта лишилась квартиры, а затем на ее жизнь совершили покушение. Об этом откровенно рассказала сама гимнастка.

Елена Карпухина после ссоры с дочерью передала свою московскую квартиру государству и переехала в Дом ветеранов, исполнив давнюю мечту. Однако постепенно спортсменка стала чувствовать, что ее оттуда выживают: место показалось ей опасным.

Однажды ночью, по словам гимнастки, к ней пришли люди, одетые как врачи, и устроили ей настоящий допрос. Также в квартире Карпуха стала неожиданно отключаться по ночам, хотя ей это несвойственно: Елена, в отличие от других спортсменов-ветеранов никогда не принимала таблетки перед сном, поделилась она.

"Меня пытались отравить",

– пришла к такому выводу после случившегося Карпухина. Дом ветеранов она назвала "конвейером смерти". В программе "Прямой эфир" звезда художественной гимнастики рассказала, что в заведении было много больных людей, страдающих в том числе и деменцией. Спортсменка считает, что им давали какие-то сомнительные лекарства. Многие умирали, о чем, конечно, никто не говорил.

Теперь Карпухина надеется, что ей помогут вернуть ее квартиру. Спортсменка всерьез опасается за свою жизнь.

Карина СИРАЗОВА

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