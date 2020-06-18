Артистке было 103 года

Вера Линн, исполнительница одной из самых известных песен времен Второй мировой войны "We'll meet again", скончалась. Певице было 103 года.

Ее композиция была включена в список песен, которые ставили во время ядерной атаки в бомбоубежищах.

Кроме того, Вера Линн имела концертную программу на BBC под названием "Искренне ваша" ("Sincerely Yours"). В 2009 г. певица стала самой пожилой исполнительницей, музыка которой попала в чарты.

Телеграм-канал "Карточный домик: Европа" отмечает, что артистка была дамой Ордена Британской империи.