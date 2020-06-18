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Екатерина Семенова, прославившаяся после сериала "Две судьбы", когда-то была замужем за Кириллом Сигалом, у них родилась дочка. Наследница пары осталась без отца – его нашли мертвым на парковке в салоне автомобиля.
Как стало известно журналистам, тело мужчины обнаружила его сестра. Причина смерти пока не известна.
Кирилл Сигал, по словам его знакомых, был бизнесменом и имел много денег, однако точную информацию о роде его деятельности выяснить никому так и не удалось. Сообщается, что пару лет назад первый муж Екатерины Семеновой вышел из тюрьмы, отсидев срок за махинации.
Мужчина умел быстро входить в контакт с людьми. Благодаря связям первой жены он завел много полезных знакомств, дополняет "КП".
Екатерина Семенова и Кирилл Сигал расстались, когда их дочери Марии исполнилось два года. После развода мужчина поддерживал отношения с наследницей, которая пошла по стопам знаменитой мамы и стала актрисой. В детстве она сыграла в сериале "Две судьбы", а затем в многосерийном фильме "Склифософский".
До первого брака Екатерина Семенова была в отношения с Антоном Табаковым, от которого родила сына, а в 2008 году вышла замуж за бизнесмена, но брак продлился 5 лет.
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