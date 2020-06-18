У молодого человека проблемы с наркотиками

Личная жизнь Екатерины Зинченко, как она сама считает, сложилась неудачно. У советской актрисы двое детей, причем отношения с ними нельзя назвать простыми: дочь кинозвезды ее ненавидит, а сын лечится от наркозависимости. Об этом рассказала сама артистка.

Екатерина Зинченко поделилась, что 2013 год стал для нее переломным. Тогда умер ее супруг, а сын Феликс, которого она родила от женатого мужчины, попал в сумасшедший дом. Звезда "Шерлока Холмса" рассказала, что его поймали с наркотиками.

Сейчас сын Зинченко борется с наркозависимостью. По словам киноактрисы, молодой человек то лечится, то снова срывается. Екатерина добавила, что отец ребенка до сих пор помогает ему и поддерживает, хотя и вместе с ней и не живет.

"Сейчас у меня все есть, только нет счастья",

– призналась Зинченко в эфире программы "Судьба человека". Актриса вспоминает, что самым замечательным временем был период, когда с ней были родители и дети, несмотря на то, что тогда они жили впроголодь.

Зинченко начала свою актерскую карьеру в 1970-е. Популярность ей принесла картина "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", в которой она снялась еще в студенческие годы.