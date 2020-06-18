Галина Дашевская получила травмы, несовместимые с жизнью

Трагедия случилась в Подмосковье. Заслуженная артистка России попала под поезд в Одинцовском районе, недалеко от железнодорожной станции "Жаворонки". Галина Дашевская скончалась от полученных травм. Печальную новость сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, машинист начал экстренное торможение, заметив Дашевскую, однако остановить поезд вовремя не удалось. Артистке было 79 лет.

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