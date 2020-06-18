Звезду фильма "Белое солнце пустыни" сбил насмерть поезд

Звезду фильма "Белое солнце пустыни" сбил насмерть поезд
Галина Дашевская. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Галина Дашевская получила травмы, несовместимые с жизнью

Трагедия случилась в Подмосковье. Заслуженная артистка России попала под поезд в Одинцовском районе, недалеко от железнодорожной станции "Жаворонки". Галина Дашевская скончалась от полученных травм. Печальную новость сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, машинист начал экстренное торможение, заметив Дашевскую, однако остановить поезд вовремя не удалось. Артистке было 79 лет.

Новость дополняется


Кристина ЧЕРНИКОВА

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