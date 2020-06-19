Увела мужа и перенесла множество операций: как живет звезда "Шурика"

Увела мужа и перенесла множество операций: как живет звезда "Шурика"
Наталья Селезнева. Фото: "Страна хороших деточек"
Наталья Селезнева борется с проблемами со здоровьем

Наталья Селезнева получила всесоюзную славу после выхода на экраны фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Картине в этом году исполнится 55 лет, а сама артистка 19 июня празднует 75-летие. "Утро.ру" рассказывает, как сложилась жизнь звезды, которая увела мужа из семьи.

Сама Селезнева редко пускает журналистов в свою жизнь. Объясняет, что дело в проблемах со здоровьем: несколько лет пытается восстановить ногу, которую сломала в трех местах. В итоге знаменитость перенесла серьезные операции, но пока полностью не восстановилась.

Из-за этого Наталья Игоревна думает, есть ли у нее будущее в Театре сатиры, где она начала работать после окончания театрального училища.

Звезда признается, что последние годы были для нее очень тяжелыми - она чувствует хандру, пессимизм и осознает свой солидный возраст.

Если со здоровьем у звезды фильма о приключениях Шурика сейчас есть трудности, то в личной жизни все в полном порядке. Наталья Селезнева в возрасте 22 лет встретила на съемках фильма актера Владимира Андреева.

Они сразу же влюбились друг в друга. Не помешала ни 14-летняя разница в возрасте, ни тот факт, что мужчина был женат.

Селезнева, которая до сих пор живет с Андреевым, признается, что обожает мужа всю жизнь и не сожалеет о том, что увела его из семьи, так как он предназначен ей самой судьбой, передает "КП".

Ранее "Утро.ру" писало о том, как Наталья Селезнева едва не лишилась головы из-за мужа. 

Дарья ПЕТРОВА

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