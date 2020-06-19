Шаляпин похвастался родством с Елизаветой II

Шаляпин похвастался родством с Елизаветой II
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец заявил, что не будет больше скрывать правду о родственниках в Великобритании

Российский певец Прохор Шаляпин поделился с поклонниками своими "новыми родственниками". Он выложил видео с королевской семьей Великобритании. На этих кадрах артист буквально светился от счастья. Однако это оказалось всего лишь шуткой звезды. 

Речь идет о новом юмористическом ролике, который певец выложил в сторис в своем "Инстаграм". На этих кадрах он бережно обнимает королеву Елизавету II. Правда, не настоящую. Шаляпин снял видео с ее точной музейной копией. В этой экспозиции рядом с королевой также стоят и другие члены известной семьи. 

В этом видео Прохор также попросил подписчиков полюбоваться "его новыми родственниками". Он сообщил фанатам, что долго "молчал и скрывал правду", а теперь певец якобы вынужден поделиться правдой. На этих кадрах Шаляпин радостно улыбался и старался максимально поделиться позитивными эмоциями со своими поклонниками.

К слову, певец Прохор Шаляпин активно ведет свои соцсети. В том числе он недавно зарегистрировался на другой популярной платформе – это "Тикток". Туда артист также регулярно выкладывает различные юмористические ролики. В этой соцсети на него уже подписано больше 21 тысячи пользователей, а за "Инстаграмом" певца следит больше полумиллиона человек.

Юлия ЕВГРАФОВА

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