Музыкант впервые стал отцом

Андрей Ширман, более известный как Dj Smash, рассказал о прибавлении в семье. У него с женой родилась дочь, имя малышки супруги не раскрыли.

Популярный диджей сообщил о радостном событии в "Инстаграм", где показал фото модели Анастасии Кривошеевой с ребенком на руках в палате.

Молодая мама, для которой ребенок стал первым, пояснила в социальной сети, что девочка родилась 18 июня, что не было запланировано. Ширман и Кривошеева ночью не могли уснуть, а потом приехали на осмотр в роддом, где и начались роды.

"Нет таких слов чтобы передать наши эмоции , наверное, я поделюсь этим с вами чуть позже",

– признался Dj Smash.