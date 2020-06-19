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Андрей Ширман, более известный как Dj Smash, рассказал о прибавлении в семье. У него с женой родилась дочь, имя малышки супруги не раскрыли.
Популярный диджей сообщил о радостном событии в "Инстаграм", где показал фото модели Анастасии Кривошеевой с ребенком на руках в палате.
Молодая мама, для которой ребенок стал первым, пояснила в социальной сети, что девочка родилась 18 июня, что не было запланировано. Ширман и Кривошеева ночью не могли уснуть, а потом приехали на осмотр в роддом, где и начались роды.
"Нет таких слов чтобы передать наши эмоции , наверное, я поделюсь этим с вами чуть позже",
– признался Dj Smash.
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