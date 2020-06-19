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Актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", скончался в пятницу, 19 июня. Об этом СМИ сообщил агент звезды.
Британский актер умер на 89-м году жизни в больнице в окружении своей семьи, пишет Deadline. По словам агента, Холм страдал от болезни Паркинсона.
Иэн Холм начал актерскую карьеру в 1960-е гг. и сыграл более чем в 120 картинах. Наибольшую популярность артисту принесла трилогия "Властелин колец" и "Хоббит", где он появился в роли Бильбо Бэггинса.
В 1981 г. Холм был удостоен "Золотой пальмовой ветви" за фильм "Огненные колесницы".
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