Умер актер из "Властелина колец"

Умер актер из "Властелина колец"
Иэн Холм. Фото: PLANET PHOTOS/www.globallookpress.com
Кинозвезде было 88 лет

Актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", скончался в пятницу, 19 июня. Об этом СМИ сообщил агент звезды.

Британский актер умер на 89-м году жизни в больнице в окружении своей семьи, пишет Deadline. По словам агента, Холм страдал от болезни Паркинсона.

Иэн Холм начал актерскую карьеру в 1960-е гг. и сыграл более чем в 120 картинах. Наибольшую популярность артисту принесла трилогия "Властелин колец" и "Хоббит", где он появился в роли Бильбо Бэггинса.

В 1981 г. Холм был удостоен "Золотой пальмовой ветви" за фильм "Огненные колесницы".

Карина СИРАЗОВА

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