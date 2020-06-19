После скандала на блондинку обратил внимание бренд спортивной одежды

Надежда Жукова получила свою порцию популярности в мае этого года, когда в интернете появились ее снимки в купальнике и защитном костюме. Медсестра зашла в таком виде в палату к пациентам, и кто-то ее сфотографировал.

Сейчас девушка принимает участие совсем в других съемках. После скандала к Жуковой обратился один из брендов спортивной одежды и сделал ее своей моделью. Теперь профессиональные фотографии девушки в разных нарядах будут мелькать по всему интернету.

После модной фотосессии выяснились и другие интересные факты. Например, в госпиталь ее перевели из-за вспышки коронавируса, которым она совсем не боится заразиться. По ее словам, уколы и капельницы она делает безболезненно, за что ее любят пациенты.

Медицинская сестра в своем "Инстаграм" пояснила, что не стремилась к популярности, но хочет, чтобы к ее труду относились с уважением. Надежда после той истории рассказала, что из-за жары ходить в защитном костюме, под которым есть еще какая-то одежда, очень тяжело, поэтому она и надела купальник.

После скандала в больнице и такой съемки остаться незамеченной у Надежды Жуковой не получится. В социальных сетях ее заваливают комплиментами, а мужчины мечтают познакомиться со смелой и привлекательной девушкой: "можно познакомиться с этой медсестрой?", "я бы быстрее поправился, видя красоту", "красотка" (орфография и пунктуация сохранены).