Раскрыты причины смерти звезды "Возвращения Мухтара"

Раскрыты причины смерти звезды "Возвращения Мухтара"
Василий Стоноженко. Фото: "Сыщики-2" (2003)
Заслуженный артист несколько дней лежал в больнице

Стала известна причина смерти актера Василия Стоноженко, который умер в прошлый четверг, 18 июня. Артист скончался из-за серьезных травм головы. Об этом СМИ рассказал источник в здравоохранении.

Происшествие случилось 16 июня. Стоноженко, сыгравший в сериале "Возвращение Мухтара", неудачно упал с лестницы у себя дома. Актера госпитализировали в одну из московских больниц с травмами головы. В скорую помощь, по словам источника, заслуженный артист обратился сам.

В больнице Стоноженко диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Врачи боролись за жизнь знаменитого актера несколько дней, однако утром 18 июня он скончался, передает сайт "Комсомольская правда".

Заслуженный артист Василий Стоноженко проработал в театре "Сфера" 36 лет. Актер также играл в кино и снялся в таких картинах, как "Анна-детективъ", "Золотая клетка" и "Паутина".

Кроме того, Стоноженко подарил свой голос героям популярный знаменитых фильмов: "Трансформеры", "Джон Уик", "Хоббит: Пустошь Смауга", "Волк с Уолл-стрит" и многих других.

Карина СИРАЗОВА

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