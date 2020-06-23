Умер народный артист СССР

Умер народный артист СССР
Фото: Виктор Великжанин/ТАСС
Фадеечева не стало на 88-м году жизни

Ушел из жизни балетмейстер-репетитор Государственного академического Большого театра Николай Фадеечев. Эту печальную новость сообщил балетмейстер Валерий Лагунов.

Он описал в "Фейсбук" Фадеечева как изумительного и талантливого человека. Как отметил Лагунов, артист был первым премьером Большого балета мирового значения. 

Фадеечев родился в Москве в 1933-м. Будущий балетмейстер окончил хореографическое училище. В 1952-м он стал членом балетной труппы Большого театра. Как напоминает RT, народный артист СССР входил в ее состав 25 лет.

Фадеечев выступал на первых зарубежных гастролях театра с Галиной Улановой в постановке "Жизель". Артист также был партнером Майи Плесецкой в "Лебедином озере". Это далеко не все знаменитые работы Фадеечева. Он также выходил на сцену с "Щелкунчиком" и "Спящей красавицей". 

После завершения карьеры стал балетмейстером. Он воспиталНиколая Цискаридзе и Сергея Филина. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Приметы на 23 июня: что нельзя делать в Тимофеев день

На Руси считали, что в этот день вода становится чудотворной

Смешные анекдоты на 23 июня

Подборка шуток от "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей