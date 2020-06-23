Курс рубля
- Эра доллара закончилась: американская валюта долго не оправится от кризиса
- Курс доллара снизится: эксперт назвал реальную стоимость валюты к концу года
- Курс рубля резко снизился на праздники
Ушел из жизни балетмейстер-репетитор Государственного академического Большого театра Николай Фадеечев. Эту печальную новость сообщил балетмейстер Валерий Лагунов.
Он описал в "Фейсбук" Фадеечева как изумительного и талантливого человека. Как отметил Лагунов, артист был первым премьером Большого балета мирового значения.
Фадеечев родился в Москве в 1933-м. Будущий балетмейстер окончил хореографическое училище. В 1952-м он стал членом балетной труппы Большого театра. Как напоминает RT, народный артист СССР входил в ее состав 25 лет.
Фадеечев выступал на первых зарубежных гастролях театра с Галиной Улановой в постановке "Жизель". Артист также был партнером Майи Плесецкой в "Лебедином озере". Это далеко не все знаменитые работы Фадеечева. Он также выходил на сцену с "Щелкунчиком" и "Спящей красавицей".
После завершения карьеры стал балетмейстером. Он воспиталНиколая Цискаридзе и Сергея Филина.
На Руси считали, что в этот день вода становится чудотворной