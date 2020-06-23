С исхудавшей Высоцкой отказались работать из-за лишнего веса

С исхудавшей Высоцкой отказались работать из-за лишнего веса
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Жена Кончаловского пустилась в воспоминания о молодости

Сейчас Юлия Высоцкая – востребованная телеведущая и актриса. Но так было не всегда, а карьера артистки могла сложиться совсем по-другому. Жена Андрея Кончаловского рассказала, что 13 лет назад с нею отказались сотрудничать из-за лишних килограммов.

Юлия Высоцкая разобрала архивные фотографии и одной из них решила поделиться со своими подписчиками в "Инстаграм". Кадр, по ее словам, был сделан в 1997 г. для кастинга в модельное агенство. Тогда артистка училась в Лондоне и решила найти подработку.

Ведущая "Едим дома!" вспмнила, что в агентстве ей сказали похудеть на семь килограммов. "Не сложилась карьера модели", – заключила Юлия, которая не стала ничего менять в своей внешности ради новой профессии.

"Естественная красота!", "И слава богу, что карьера модели не сложилась!", "Какая хорошенькая", – оценили портретный снимок Высоцкой. Также комментаторы отметили, что звезда отлично выглядела в молодости, и сейчас хороша собой.

Сейчас Юлия Высоцкая на лишние килограммы не жалуется. Ранее 46-летняя телеведущая показала стройные ноги в коротких шортах.

Карина СИРАЗОВА

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