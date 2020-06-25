Натали Неведрова показала фото из больничной палаты

Бывшая ведущая популярного телешоу "Орел и решка" Натали Неведрова сделала пластическую операцию по увеличению груди. На маммопластику звезда решилась после рождения второго ребенка.

На своей странице в "Инстграм" она рассказала, что через полтора года после первых родов и грудного вскармливания ее грудь пришла в норму. А вот вторые роды уже существенно повлияли на внешний вид бюста – маме двух детей даже пришлось отказаться от понравившихся платьев.

По словам Натали, грудь всегда была ее уязвимым местом. Чтобы вернуть прежний объем, она решилась обратиться к саратовским хирургам. Подобная операция в Москве обошлась бы дороже.

Неведрова рассказала, что ей сделали якорную подтяжку, поставили круглые импланты и дополнительно подтянули кожу под пупком – для более эстетического вида.

Также телеведущая добавила, что операция прошла успешно, но пока чувствуется слабость и отсутствует аппетит. Врачи ставят ей капельницы с обезболивающим.

В комментариях к посту поклонники поддержали телеведущую и пожелали скорее пройти послеоперационную реабилитацию: "Поздравляю! Чтобы быстрее зажило, и любое платье идеально сидело", "Красота!!! Ура!", "Да, это все-таки правильное решение – подтянуть себе грудь. Я тоже об этом задумываюсь", "Молодец, если это мечта, то они должны исполнятся, а красивая грудь должна быть у женщины, она дает нам уверенность", "Скорейшей и легкой реабилитации".

Ранее Натали Неведрова стала участницей ДТП – на нее наехало такси.