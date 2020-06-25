Звезда "Орла и решки" увеличила грудь

Звезда "Орла и решки" увеличила грудь
Натали Неведрова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Натали Неведрова показала фото из больничной палаты

Бывшая ведущая популярного телешоу "Орел и решка" Натали Неведрова сделала пластическую операцию по увеличению груди. На маммопластику звезда решилась после рождения второго ребенка.

На своей странице в "Инстграм" она рассказала, что через полтора года после первых родов и грудного вскармливания ее грудь пришла в норму. А вот вторые роды уже существенно повлияли на внешний вид бюста – маме двух детей даже пришлось отказаться от понравившихся платьев. 

По словам Натали, грудь всегда была ее уязвимым местом. Чтобы вернуть прежний объем, она решилась обратиться к саратовским хирургам. Подобная операция в Москве обошлась бы дороже.

Неведрова рассказала, что ей сделали якорную подтяжку, поставили круглые импланты и дополнительно подтянули кожу под пупком – для более эстетического вида.

Также телеведущая добавила, что операция прошла успешно, но пока чувствуется слабость и отсутствует аппетит. Врачи ставят ей  капельницы с обезболивающим.

 

 

В комментариях к посту поклонники поддержали телеведущую и пожелали скорее пройти послеоперационную реабилитацию: "Поздравляю! Чтобы быстрее зажило, и любое платье идеально сидело", "Красота!!! Ура!", "Да, это все-таки правильное решение – подтянуть себе грудь. Я тоже об этом задумываюсь", "Молодец, если это мечта, то они должны исполнятся, а красивая грудь должна быть у женщины, она дает нам уверенность", "Скорейшей и легкой реабилитации".

Ранее  Натали Неведрова стала участницей ДТП – на нее наехало такси.

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Александра ЛЕОНИДОВА

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