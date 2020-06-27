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Трагическую новость сообщил менеджер блоггера Арджун Сарин в своем "Инстаграм". Он написал 26 июня в соцсетях, что Сия Каккар "всегда будет артистом" и добавил – "Покойся с миром. Больше нет слов".
16-летняя девушка активно вела свою страничку на платформе TikTok. Подросток Сия Каккар жила в Индии. Фанатов ее творчества насчитывается больше 2 млн человек. Все эти подписчики – жители абсолютно разных стран.
К слову, что именно произошло с 16-летней блоггершей - неизвестно. Накануне гибели девушка выложила ролик, снятый на крыше здания. На нем Сия беззаботно поет индийскую песню и радостно улыбается.
Напомним, девушка прославилась в Сети тем, что создавала короткие юмористические сцены и яркие мемы. Количество просмотров роликов девушки поражает. С 2016 года ее творчество оценили больше 120 млн пользователей из Индии.
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