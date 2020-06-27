Сии Каккар было всего 16 лет

Трагическую новость сообщил менеджер блоггера Арджун Сарин в своем "Инстаграм". Он написал 26 июня в соцсетях, что Сия Каккар "всегда будет артистом" и добавил – "Покойся с миром. Больше нет слов".

16-летняя девушка активно вела свою страничку на платформе TikTok. Подросток Сия Каккар жила в Индии. Фанатов ее творчества насчитывается больше 2 млн человек. Все эти подписчики – жители абсолютно разных стран.

К слову, что именно произошло с 16-летней блоггершей - неизвестно. Накануне гибели девушка выложила ролик, снятый на крыше здания. На нем Сия беззаботно поет индийскую песню и радостно улыбается.

Напомним, девушка прославилась в Сети тем, что создавала короткие юмористические сцены и яркие мемы. Количество просмотров роликов девушки поражает. С 2016 года ее творчество оценили больше 120 млн пользователей из Индии.