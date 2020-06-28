Киргизская артистка оказалась в больнице с многочисленными травмами

Певица Асель Кадырбекова впала в кому после жуткой аварии в Бишкеке. На данный момент она находится в тяжелом состоянии, рассказал руководитель Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Жумабеков.



Кадырбекова лежит в реанимации – медики провели с артисткой всю ночь. По словам Жумабекова, у нее сломаны ключица и шейные позвонки, а также серьезно поврежден головной мозг. Врачи надеются провести операцию, когда 29-летняя Асель выйдет из комы, передает Sputnik Кыргызстан.

ДТП произошло в пятницу, 26 июня. В автомобиль киргизской певицы, за рулем которого она была, на огромной скорости влетела машина частного охранного агентства. В результате аварии пострадали три человека.

Асель Кадырбекова и ее муж Нурлан Насип, который так же является музыкантом, воспитывают маленькую дочь. Кроме того, девушка активно ведет соцсети – на ее страницу в "Инстаграм" подписано больше 2 млн человек.