Реанимация и кома: известная певица попала в аварию

Реанимация и кома: известная певица попала в аварию
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Киргизская артистка оказалась в больнице с многочисленными травмами

Певица Асель Кадырбекова впала в кому после жуткой аварии в Бишкеке. На данный момент она находится в тяжелом состоянии, рассказал руководитель Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Жумабеков.

Кадырбекова лежит в реанимации – медики провели с артисткой всю ночь. По словам Жумабекова, у нее сломаны ключица и шейные позвонки, а также серьезно поврежден головной мозг. Врачи надеются провести операцию, когда 29-летняя Асель выйдет из комы, передает Sputnik Кыргызстан.

ДТП произошло в пятницу, 26 июня. В автомобиль киргизской певицы, за рулем которого она была, на огромной скорости влетела машина частного охранного агентства. В результате аварии пострадали три человека.

Асель Кадырбекова и ее муж Нурлан Насип, который так же является музыкантом, воспитывают маленькую дочь. Кроме того, девушка активно ведет соцсети – на ее страницу в "Инстаграм" подписано больше 2 млн человек.

Карина СИРАЗОВА

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