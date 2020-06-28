Муж Каменских получил почетную награду от Зеленского

Муж Каменских получил почетную награду от Зеленского
Потап. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Президент оценил вклад рэпера в развитие страны

Потап получил звание заслуженного артиста Украины. Государственную награду рэперу дал президент Владимир Зеленский, который подписал соответствующий указ ко Дню Конституции.

Зеленский наградил Потапа (наст. имя – Алексей Потапенко) за культурно-образовательное развитие страны, многолетний труд и весомые достижения. Сам продюсер признался, что это событие его приятно удивило.

Муж Насти Каменских рассказал, что всегда испытывал смешанные чувства к государственным званиям и даже отказывался от подобных наград в других странах.

"Но получить звание "Заслуженного Артиста Украины", мне, человеку читавшему рэп на сценах всего мира – невероятно, престижно и почетно!"

– заявил артист. Он добавил, что будет называть себя "Заслуженным хип-хопером". Слова Потапа опубликованы на странице его продюсерского центра MOZGI Entertainment в "Фейсбук".

С почетной наградой рэпера поздравила его жена. Каменских назвала Потапа гением и написала в "Инстаграм", что этого звания он заслуживает как никто другой.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Приметы на 28 июня: что нельзя делать в День святого Вита

Главным правилом в этот день на Руси считался запрет на веселье

Плата за коммуналку повысится с 1 июля

Тарифы вырастут на 4%

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей