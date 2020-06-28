Президент оценил вклад рэпера в развитие страны

Потап получил звание заслуженного артиста Украины. Государственную награду рэперу дал президент Владимир Зеленский, который подписал соответствующий указ ко Дню Конституции.

Зеленский наградил Потапа (наст. имя – Алексей Потапенко) за культурно-образовательное развитие страны, многолетний труд и весомые достижения. Сам продюсер признался, что это событие его приятно удивило.

Муж Насти Каменских рассказал, что всегда испытывал смешанные чувства к государственным званиям и даже отказывался от подобных наград в других странах.

"Но получить звание "Заслуженного Артиста Украины", мне, человеку читавшему рэп на сценах всего мира – невероятно, престижно и почетно!"

– заявил артист. Он добавил, что будет называть себя "Заслуженным хип-хопером". Слова Потапа опубликованы на странице его продюсерского центра MOZGI Entertainment в "Фейсбук".

С почетной наградой рэпера поздравила его жена. Каменских назвала Потапа гением и написала в "Инстаграм", что этого звания он заслуживает как никто другой.