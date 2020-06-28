Исполнительница хита "Мальчик мой" больше 20 лет живет в деревне

Светлана Владимирская ушла со сцены на пике своей популярности. Ходили слухи, что звезда 90-х попала в секту или уехала в США. Впервые за много лет певица появилась на телевидении и рассказала, как на самом деле сложилась ее судьба.

Исполнительница хита "Мальчик мой" в 1998 г. уехала в Красноярский край со своим бывшим мужем Марком Большим. Внезапный уход со сцены Владимирская объяснила беременностью и усталостью от шоу-бизнеса.

В эфире шоу "Привет, Андрей" артистка показалась в новом образе – с темными длинными волосами и яркой помадой на губах. Некоторые гости программы даже не узнали звезду 90-х.

Сама Владимирская призналась, что редко выбирается из своей деревни. Она ведет почти затворнический образ жизни, но сделала исключение ради программы Андрея Малахова. При этом, по ее словам, вокалистка не жалеет о своем выборе: Светлана рада, что ушла из шоу-бизнеса.