"Подхватила паразитов": победительница "Острова героев" пожаловалась на здоровье

"Подхватила паразитов": победительница "Острова героев" пожаловалась на здоровье
Женя Искандарова. Фото: instagram.com/jenia_iskandarova/
Состояние блогера в диких условиях ухудшилось

Победительницей программы "Остров героев" стала "Инстаграм"-знаменитость Женя Искандарова. После окончания съемок звезда рассказала о трудностях, с которыми ей и другим участникам реалити-шоу пришлось столкнуться на необитаемом острове.

Искандарова призналась, что было сложно и физически, и психологически, хотя она не впервые участвует в подобных играх "на выживание". Она рассказала, что ее состояние ухудшилось из-за диких условий на острове.

"Нас кусали песчаные блохи, я подхватила паразитов",

– поделилась блогер. По словам звезды, самым трудным для нее стала тяжесть в организме, особенно в первые несколько дней.

Женя Искандарова добавила в интервью "Вокруг ТВ": несмотря на победу, домой она возвращалась "не в том физическом состоянии, чтобы быть счастливой до чертиков". Тем не менее, об участии в "Острове героев" она вспоминает как об очень интересном опыте.

В реалити-шоу "Остров героев" также участвовали Нелли Ермолаева, Владимир Маркони и другие артисты и блогеры.

Карина СИРАЗОВА

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