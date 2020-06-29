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Наталья Крачковская умерла четыре года назад, но друзья артистки до сих пор не могут забыть, как тяжело ей было в последние годы. По словам знакомых, знаменитости не хватало денег даже на лекарства.
Бедность звезды ее подруга связывает с тем, что она все отдала своему сыну и внуку, с которыми не очень хорошо ладила. Приятельница знаменитости признается, что не могла понять, почему Наталье Леонидовне не хватает средств на медикаменты.
"Она все при жизни отдала сыну своему",
– вспоминают друзья Крачковской.
Более того, получив загородный дом и несколько квартир от знаменитой родственницы, сын и внук стали реже появляться в гостях у актрисы, а ухаживала за звездой соседка.
Сейчас друзья Натальи Крачковской обеспокоены тем, что ее сын через четыре года после смерти так и не поставил достойный памятник на ее могиле. Более того на кладбище нет и оградки. Знакомые артистки предполагают, что у ее наследников просто не хватает денег, чтобы облагородить место погребения.
"Человека не стало, и все, никому не нужна теперь",
– рассказал друг Крачковской журналистам программы "Ты не поверишь".
Напомним, Наталья Крачковская умерла 3 марта 2016 г. в возрасте 77 лет. Актриса скончалась в больнице после инфаркта.
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