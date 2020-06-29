Друзья: Крачковская перед смертью прозябала в бедности

Фото Людмилы Пахомовой /ИТАР-ТАСС/ Фото Сергея Микляева /ИТАР-ТАСС/.
Фото Ираклия Чохонелидзе /ИТАР-ТАСС/. Фото Татьяны Кузьминой /ИТАР-ТАСС/. Фото ИТАР-ТАСС/ Василий Смирнов
Близкие актрисы рассказали о ее отношениях с сыном

Наталья Крачковская умерла четыре года назад, но друзья артистки до сих пор не могут забыть, как тяжело ей было в последние годы. По словам знакомых, знаменитости не хватало денег даже на лекарства.

Бедность звезды ее подруга связывает с тем, что она все отдала своему сыну и внуку, с которыми не очень хорошо ладила. Приятельница знаменитости признается, что не могла понять, почему Наталье Леонидовне не хватает средств на медикаменты.

"Она все при жизни отдала сыну своему",

– вспоминают друзья Крачковской.

Более того, получив загородный дом и несколько квартир от знаменитой родственницы, сын и внук стали реже появляться в гостях у актрисы, а ухаживала за звездой соседка.

Сейчас друзья Натальи Крачковской обеспокоены тем, что ее сын через четыре года после смерти так и не поставил достойный памятник на ее могиле. Более того на кладбище нет и оградки. Знакомые артистки предполагают, что у ее наследников просто не хватает денег, чтобы облагородить место погребения.

"Человека не стало, и все, никому не нужна теперь",

рассказал друг Крачковской журналистам программы "Ты не поверишь".

Напомним, Наталья Крачковская умерла 3 марта 2016 г. в возрасте 77 лет. Актриса скончалась в больнице после инфаркта.

Дарья ПЕТРОВА

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