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Актер Владислав Третьяк, наиболее известный благодаря сериалу "Улицы разбитых фонарей", набросился на свою жену с ножом и порезал ей лицо. Об этом сообщили СМИ.
Конфликт между супругами произошел в воскресенье, 28 июня. Разъяренный артист схватил нож во время ссоры и ударил жену. Яна Третьяк обратилась в полицию, передает РЕН ТВ.
Другие детали происшествия выясняются, полиция проводит проверку.
О личной жизни 42-летнего актера известно мало – Третьяк ее практически не афиширует. Владислав и Яна воспитывают двоих детей, старшему недавно исполнилось девять лет.
Владислав Третьяк на протяжении почти десяти лет служил в театрах "Пушкинская школа", "Театральный ОсобнякЪ" и "Шалом". Артист также снимался в кино. Наибольшую популярность ему принесли сериалы "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны" и "Эшелон", информирует "ФедералПресс".
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