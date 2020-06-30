Радостную новость сообщила мать девочек

Вместе с дочками Мария Машкова недавно снялась в проекте "Окаянные дни", в пятой серии под названием "Мать". В соцсети актриса поблагодарила сценариста Семена Слепакова за возможность поучаствовать в кинокартине со своими дочерями. Также она напомнила фанатам про "свой блат".

Пост дочь известного актера Владимира Машкова опубликовала на своей странице в "Инстаграм". Мария отметила "волевое сценарно-продюсерское решение" Слепакова. Якобы благодаря тому, что обе ее дочки снялись с нею, в сериале было сохранено их "дружное детство". Актриса также подчеркнула, что к Семену у нее "большая нежность". После Машкова поздравила десятилетнюю Стефанию и восьмилетнюю Александру с их совместным дебютом.

Артистка также уточнила, что этот сериал снимался дома во время карантина (такие были условия проекта). Говоря об этом факте, Машкова подколола своих подписчиков. Мария написала для тех, "кто не в курсе или забыл", что она "блатная девушка, как и ее дети теперь". Пост актриса завершила смеющимися эмодзи и хештегом "блат блатом погоняет".

К слову, фанаты в комментариях отметили, что серия им очень понравилась. А также похвалили Машкову и ее дочек.