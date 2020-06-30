"Блат блатом": юные внучки Машкова снялись в кино

"Блат блатом": юные внучки Машкова снялись в кино
Владимир Машков. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Радостную новость сообщила мать девочек

Вместе с дочками Мария Машкова недавно снялась в проекте "Окаянные дни", в пятой серии под названием "Мать". В соцсети актриса поблагодарила сценариста Семена Слепакова за возможность поучаствовать в кинокартине со своими дочерями. Также она напомнила фанатам про "свой блат".

Пост дочь известного актера Владимира Машкова опубликовала на своей странице в "Инстаграм". Мария отметила "волевое сценарно-продюсерское решение" Слепакова. Якобы благодаря тому, что обе ее дочки снялись с нею, в сериале было сохранено их "дружное детство". Актриса также подчеркнула, что к Семену у нее "большая нежность". После Машкова поздравила десятилетнюю Стефанию и восьмилетнюю Александру с их совместным дебютом. 

Артистка также уточнила, что этот сериал снимался дома во время карантина (такие были условия проекта). Говоря об этом факте, Машкова подколола своих подписчиков. Мария написала для тех, "кто не в курсе или забыл", что она "блатная девушка, как и ее дети теперь". Пост актриса завершила смеющимися эмодзи и хештегом "блат блатом погоняет".

К слову, фанаты в комментариях отметили, что серия им очень понравилась. А также похвалили Машкову и ее дочек.

Юлия ЕВГРАФОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 июня

Подробный астрологический прогноз на весь день для женщин и мужчин

Плата за коммуналку повысится с 1 июля

Тарифы вырастут на 4%

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей