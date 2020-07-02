Уехал в Белоруссию: муж оставил звезду КВН в годовщину свадьбы

Уехал в Белоруссию: муж оставил звезду КВН в годовщину свадьбы
Елена Борщева и Валерий Юшкевич. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Супруги отпраздновали юбилей по видеосвязи

Елена Борщева и Валерий Юшкевич сегодня отмечают хрустальную свадьбу – супруги вместе уже 15 лет. А вот праздновать юбилей пара вынуждена порознь из-за поездки мужа в Белоруссию. Звезды поздравили друг друга в соцсетях и поделились трогательными фотографиями.

Звезда КВН показала архивный снимок с мужем из цветочной арки и написала, что очень ждет встречи с супругом. Сейчас Борщева проводит время с детьми в Кабардино-Балкарии, в то время как Юшкевич навещает родных в Белоруссии.

Несмотря на то, что муж и жена оказались далеко друг от друга, они устроили праздничный созвон, рассказала актриса в Инстаграм-историях. Спортсмен также публично поздравил супругу и показал снимок со свадьбы. В кадре Елена показалась в длинном белом платье, а в Валерий – с необычной прической.

Борщева и Юшкевич поженились в 2005 году после знакомства на финале КВН. У супругов двое детей – Марта и Ума. Младшая дочь актрисы родилась в 2015 году.

Карина СИРАЗОВА

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