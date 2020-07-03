Девушка нарядилась в купальник и отправилась в лес

Внучка Софии Ротару выросла настоящей красавицей. Свою карьеру 19-летняя София Евдокименко связывает с шоу-бизнесом – она успешно работает моделью, а также поет. Накануне девушка порадовала подписчиков свежими соблазнительными кадрами – юная София позирует на фоне зеленых угодий.

Для новой фотоссесии звездная внучка выбрала закрытый купальник молочного цвета. Девушка прилегла на воздушную ткань и красиво изогнулась. Удачный ракурс и поза позволили фанатам насладиться прекрасной формой своей любимицы. В компаньоны для съемок наследница известной "хуторянки" выбрала симпатичного белого пса.

Композиция фотографии и отличный внешний вид Софии привели в восторг многочисленных поклонников девушки.

"Богиня моего романа!", "Очень необычная фотосессия", "Афродита! София! Вы божественно красивы, прелестны и обворожительны!", "Неземная", "Как вы красивы!" – расхвалили они внучку Ротару.

Напомним, София Евдокименко живет и учится в Нью-Йорке. Сейчас модель проводит время с родственниками на Украине и наслаждается красотами родного края.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как внучка Софии Ротару в трусах снялась на природе.