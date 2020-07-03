Музыкант публично сделал откровенное признание

Игорь Бутман сообщил, кто разрушил его третий брак – с дизайнером Оксаной. Оказалось, виной всему Илья Авербух и участие в ледовом шоу. По мнению пианиста, именно это послужило отправной точкой к их расставанию с женой. Между тем у артиста уже появилась новая любовь.

Он отметил, что, когда участвовал в проекте, ощутил угасание чувств к Оксане. Игорь Михайлович приписывает себе возможную "звездную болезнь", но в любом случае это разрушило их брак. Сейчас Бутман помирился с экс-супругой, но жить вместе они уже не смогли. Пианист также заметил, у них с женой был сложный и хороший союз. Об этом он рассказал поклонникам в программе "Судьба человека".

"Самое главное, что Даниил и Марк нормально общаются со мной", – отметил артист отношения со своими детьми.

Сейчас в личной жизни Бутмана все замечательно. По словам 58-летнего музыканта, у него появилась красивая и "очень хорошая" возлюбленная. Игорь Михайлович подчеркнул, что женщина еще и вкусно готовит, сейчас пианист пишет для нее вальс. А вот раскрывать подробности и называть имя новой пассии артист не стал. Но заключил, что сейчас очень счастлив.