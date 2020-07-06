Жене солиста "Руки вверх!" порой приходилось браться за ружье

Жене Сергея Жукова угрожали и даже обещали облить ее кислотой. В прошлом Елене Добындо приходилось справляться со многими трудностями из-за популярности солиста "Руки вверх!". Музыкант рассказал о своем первом браке – с дочерью вице-президента АвтоВАЗа.

Сергей и Елена прожили вместе пять лет. Жуков вспоминает первую семейную жизнь с сожалением: по мнению артиста, тогда он не был к ней готов. Артист "был женат на музыке", из-за чего супруга просто не могла развиваться рядом с ним.

Тем не менее о начале таких отношений певец вспоминает как о новом этапе. По его словам, вместо бара он бежал домой, а с рождением дочери Александры многое изменилось.

Однако из-за огромной популярности звезды 1990-х нередко страдала и Елена. Жуков рассказал, что однажды под дверью его дома лежала девочка, одна из фанаток, которая ночевала прямо там. Потом она стала терроризировать супругу, пока музыкант работал.

"Жена порой выходила с ружьем. Ей угрожали. Обещали облить кислотой",

– признался певец в эфире программы "Судьба человека".

После развода Елена с дочерью переехали в США. Артист женился во второй раз на экс-солистке группы "Сливки" Регине Бурд. Супруги вместе уже 13 лет, в браке у них родились трое детей.