65-летняя Хакамада станцевала на яхте

65-летняя Хакамада станцевала на яхте
Ирина Хакамада. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость появилась на модном мероприятии

Ирина Хакамада была замечена среди гостей на необычной вечеринке, все гости которой должны были надеть белую одежду. Политик танцевала вместе со всеми на движущейся яхте.

Для мероприятия журналистка выбрала шорты и короткий топ – такой наряд не позволили рассмотреть живот 65-летней Ирины Хакамады.

Подписчики знаменитости восхищаются ее фигурой и непосредственностью. По их мнению, звезда ничуть не выделяется среди других танцоров и выглядит моложе своего возраста.

"Ирина, Вы самая стильная, модная и всегда на нужной волне", "Всем бы такую фигуру как у Ирины", "Люблю вас за вашу непосредственность", "Как это гармонично и красиво", "Вы богиня", – пишут в "Инстаграм" Хакамады.

Похоже, что на модном мероприятии политик задержалась надолго. Танцевать она начала еще днем, а уже ночью стояла рядом с диджеем и снимала все происходящее на видео.

Некоторые пользователи опасаются за здоровье Хакамады и напоминают ей о том, что пандемия коронавируса еще на закончилась, а на всех присутствующих на дискотеке масок и перчаток, конечно, нет.

Дарья ПЕТРОВА

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