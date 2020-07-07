Александр Беляев рассказал о перенесенной операции

Ведущий прогноза погода прокомментировал состояние своего здоровья. Журналист признался, что страдает от рака прямой кишки и недавно пережил очередное вмешательство врачей.

Три месяца назад медики Александра Беляева обнадежили. Исследование не нашло у него онкологии, но затем случилось страшное – ведущему резко стало плохо, а после госпитализации врачи обнаружили новую опухоль, которую удаляли в течение 9-ти часов.

Сейчас известный синоптик уже находится дома в деревне Мешково. Как он пояснил, метастаз у него не найдено.

"Хоть я больной и практически весь изрезан, врачи отпустили домой. Опухоль мне вырезали, установили в районе таза имплант",

– дополняет он в разговоре со "Стархит".

Напомним, ранее журналисты сообщали, что Александр Беляев борется с раком легкого. Сам ведущий поясняет, что не стал отрицать эту информацию, так как посчитал, что рак прямой кишки звучит не благозвучно, дополняет "Вечерняя Москва".

Об онкологическом заболевании синоптика стало известно несколько лет назад. За долгие годы борьбы с раком Беляев пережил несколько химиотерапий, но не стал бросать работу на телевидении и всегда возвращался к зрителям.