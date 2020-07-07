Разница больше 20 лет: Авербух встречается со звездой "Папиных дочек"

Разница больше 20 лет: Авербух встречается со звездой "Папиных дочек"
Лиза Арзамасова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Свидание звезд попало в объектив папарацци

Стало известно о романе 25-летней актрисы Лизы Арзамасовой и 46-летнего Ильи Авербуха. Влюбленных застали с поличным в одном из летних кафе.

На опубликованных кадрах фигурист держит за руку юную избранницу. Периодически Илья нежно гладит Елизавету по коленке и поправляет девушке волосы. На снимках они безмятежно о чем-то разговаривают и наслаждаются десертами. Видимо, в тот момент звезды не подозревали, что их снимает "скрытая камера". 

Эти фотографии оказались у корреспондентов Hello, которым вскоре Арзамасова подтвердила, что у нее роман с Авербухом. Остальные подробности девушка захотела оставить в тайне. Кстати, знаменитости познакомились еще на съемках шоу "Лед и пламень". Илья Изяславович выступил тогда продюсером этого проекта и тренером звездных участников.

 

 

К слову, эти популярные медиаперсоны не любят публично рассказывать о своей личной жизни. Например, Лиза, скорее, предпочитает делиться в соцсети с фанатами несколько иными фото. Актриса периодически балует поклонников снимками в купальнике, где демонстрирует свои подтянутые формы.

Юлия ЕВГРАФОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Флотилия НАТО приближается к границам России

В альянсе недовольны, что вынуждены считаться с присутствием России в Черном и Средиземном морях

Венедиктов: вопрос возвращения Крыма в Россию возник еще в девяностые

"Карту" полуострова пытались разыграть советские политики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей