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Стало известно о романе 25-летней актрисы Лизы Арзамасовой и 46-летнего Ильи Авербуха. Влюбленных застали с поличным в одном из летних кафе.
На опубликованных кадрах фигурист держит за руку юную избранницу. Периодически Илья нежно гладит Елизавету по коленке и поправляет девушке волосы. На снимках они безмятежно о чем-то разговаривают и наслаждаются десертами. Видимо, в тот момент звезды не подозревали, что их снимает "скрытая камера".
Эти фотографии оказались у корреспондентов Hello, которым вскоре Арзамасова подтвердила, что у нее роман с Авербухом. Остальные подробности девушка захотела оставить в тайне. Кстати, знаменитости познакомились еще на съемках шоу "Лед и пламень". Илья Изяславович выступил тогда продюсером этого проекта и тренером звездных участников.
К слову, эти популярные медиаперсоны не любят публично рассказывать о своей личной жизни. Например, Лиза, скорее, предпочитает делиться в соцсети с фанатами несколько иными фото. Актриса периодически балует поклонников снимками в купальнике, где демонстрирует свои подтянутые формы.
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