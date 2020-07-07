Раскрыта тайна личной жизни победителя шоу "Маски"

Раскрыта тайна личной жизни победителя шоу "Маски"
Анатолий Цой. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец много лет скрывал семейное положение

Анатолий Цой не распространяется о своей личной жизни и позиционирует себя холостяком. Но оказалось, что певец является примерным семьянином – он уже 10 лет счастлив в браке с избранницей по имени Ольга. У артиста есть несколько детей. Разузнать о семейном статусе любимца миллионов удалось журналистам.

Певец тщательно скрывал свою супругу – вокруг популярного казахского исполнителя создался образ сердцееда. В своем время Анатолию Цою приписывали роман с Анной Седоковой.

Как стало известно изданию "Super", певец познакомился со своей будущей женой в период, когда проходил отбор на проект "Хочу к Меладзе". Пара успешно скрывала свои отношения. Ольга даже создала фейковую страницу в соцсетях и добавляла в подписчики только членов семьи и самых близких друзей. 

При этом увидеть детей артиста можно только на фотографиях родственников, которые были сделаны несколько лет назад. Первенец в семье Анатолия и Ольги, по данным СМИ, появился в 2012 году.


Вместе с этим, СМИ сумели выяснить, что предполагаемая экс-возлюбленная Цоя Седокова знакома с женой Анатолия, а значит пересуды о якобы связи двух артистов, скорее всего, были пустыми слухами.

Сам экс-солист мужской четверки Mband в предыдущих интервью старался обходить тему личной жизни, акцентируя внимание на своих творческих планах и успехах.

Напомним, Анатолий Цой родился в Казахстане в 1989 г. Талантливый певец является победителем популярного телешоу "Хочу к Меладзе" и финалистом первого сезона казахстанского "Х-Фактора".

Ольга ФЕДОРОВА

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