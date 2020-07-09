Звезда сериалов погибла на озере

Звезда сериалов погибла на озере
Ная Ривера. Фото: ImagePressAgency/face to face/www.globallookpress.com
Тело артистки до сих пор не найдено

Ная Ривера утонула во время купания в озере в Калифорнии. Сообщается, что звезда сериала "Хор" приехала к водоему вместе с четырехлетним сыном и арендовала лодку. Вероятно, 33-летняя мама решила поплавать с ребенком, однако все закончилось трагедией.

На лодку мальчик забрался один, где его и нашли полицейские. Они предполагают, что Ная Ривера умерла, и продолжают искать тело погибшей с помощью вертолета и дрона, указывает Daily Mail.

Ребенок подтвердил, что купался вместе с мамой, однако на лодку она не вернулась. Заметил дрейфующее плавательное средство лодочник. Он увидел, что взрослых рядом с малышом не видно, и поднял тревогу.

Поклонники звезды сериала "Хор" в шоке от новостей. Еще вчера актриса выложила в "Инстаграм" трогательное фото с сыном. Сейчас аккаунт артистки, за которым следили 1,9 миллиона человек, заваливают комментариями. Пользователи надеются, что Ная Ривера будет найдена живой.

Ная Ривера стала знаменитой после выхода на экраны сериала "Хор", а затем стала звездой многосерийного фильма "Коварные горничные". Благодаря эффектной внешности актриса возглавила список самых сексуальных женщин по версии одного из сайтов в 2011 году.

В 2014 году знаменитость вышла замуж за актера Райна Дорси, вскоре у них родился сын Джози. Однако уже в 2018 году союз распался.

Дарья ПЕТРОВА

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