Звезда сериала "Всегда говори "всегда" лечила сына от онкологии в одиночестве

Младшему сыну Татьяны Абрамовой поставили страшный диагноз – нейробластома, это одна из самых агрессивных форм рака. Пока кинозвезда делала все, чтобы спасти ребенка, ее муж принял решение уйти из семьи, оставив жену одну в такой непростой период. Актриса вспомнила о болезни сына в эфире телеканала "Россия 1".

Татьяна Абрамова родила от первого мужа Сергея Кулишенко двоих сыновей – Ивана и Александра. В возрасте одного года младший перенес менингит, после чего врачи обнаружили у ребенка опухоль в надпочечниках, которая стремительно росла.

Мальчика лечили в Германии и, после курса химиотерапии, ему сделали несколько операций. Именно в этот период Кулишенко решил оставить супругу.

"Известие о болезни Саши его травмировало",

– пояснила Абрамова. Звезда сериала "Всегда говори "всегда" призналась, что ей было тяжело тянуть еще и мужа, поэтому оказалось проще остаться одной. При этом супруг навещал сына в Германии, а во время первой операции Татьяна и Сергей вслух читали молитвы на протяжении шести часов.

Несмотря на расставание, супругам удалось сохранить теплые отношения. Актриса же нашла спасение в вере и стала чаще ходить в храмы, рассказала она в эфире программы "Судьба человека".