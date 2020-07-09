Фотограф поделился с подписчиками кадром на фоне новенького Maserati

Слухи о расставании певицы и ее избранника фотографа Дмитрия Исхакова ходили уже давно, однако намерение развестись пара подтвердила несколько недель назад.

Недавно мужчина выложил в "Инстаграм" кадр на фоне черного авто. Поклонники сразу же начали строить теории и предположили, что Исхаков, желая доказать свою успешность и состоятельность, приобрел себе Maserati. Фотограф не стал никак на это реагировать.

"Я, конечно, рискую огрести, но в мужском инстаграме вполне могут иметь место тачки. Кто не согласен – тот мне не друг ;)", – подписал он фото.

В комментариях поклонники порадовались за Исхакова и сказали, что хотят видеть побольше фотографий с такой машиной. Однако без язвительных комментариев не обошлось. Подписчики усомнились в том, что автомобиль принадлежит Дмитрию и предположили, что фото сделано на фоне чужого Maserati.

Напомним, что в июне Дмитрий Исхаков подтвердил, что они с Гагариной больше не живут вместе, но стараются сохранить дружеские отношения. По мнению друзей супругов, причиной расставания могла стать большая успешность певицы по сравнению с фотографом.