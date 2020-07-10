По его словам, о популярности зарубежных певцов говорят очереди за билетами

Солист группы "Руки Вверх!" высказал свое мнение о желании властей ограничить въезд для иностранных артистов. Не так давно депутат и член Совета Федерации Пушков заявил, что нужно перестать пускать в Россию тех исполнителей, которые негативно высказываются в адрес страны.

Как сообщает РИА ФАН, Певец выступил против таких нововведений и отметил, что подобные решения должны принимать поклонники, а не государство.

"У нас, у музыкантов, есть такая поговорка. Вот с вами спорит оппонент, типа "фу, ну у тебя и музыка, да и вообще ты слабак". И ты говоришь ему: "Встретимся в кассах!" – заявил он.

По его мнению, количество купленных на концерт билетов лучше всего говорит о том, как к тому или иному артисту относятся в стране, где он выступает. Самому Жукову обидно, что он не может давать концерты на Украине, ведь раньше артисту удавалось собирать стадионы и, по его словам, было наплевать, что подумают тайные комиссии.

Певец подчеркнул, что политика никак не должна отражаться на творчестве артистов, страдает от этого только зритель. Жуков также опасается, что в случае принятия данного предложения, власти начнут тщательнее проверять тексты песен.

Напомним, что не так давно солист группы рассказал об основных причинах распада музыкального коллектива.