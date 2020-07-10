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Кристина Орбакайте редко радует подписчиков семейными кадрами со старшими детьми. Сегодня в Сети появился снимок, на котором певица позирует в окружении сыновей и невестки. При этом Дени Байсаров и супруга Никиты Преснякова Алена Краснова выглядят значительно моложе, чем их привыкли видеть подписчики, а вот сам Никита почти не изменился.
Редкую фотографию выложили фанаты Кристины Орбакайте. Оказалось, архивный снимок был сделан во время совместного визита семейства певицы к младшему сыну Дени. Молодой человек живет в Соединенных Штатах и сам нечасто бывает в России.
Кадр вызвал большой ажиотаж среди поклонников артистки. Многие отметили, что звезде удалось воспитать замечательных сыновей.
"Мальчики очень славные выросли", "Достойные парни!", "Кристина умничка. Троих детей родила. Два сына, два крыла, и лапочка дочка", "Сыновья богатыри!" – нахваливают звездное семейство фолловеры (орфография и пунктуация сохранены).
Напомним, у Кристины Орбакайте есть сын Никита от союза с Владимиром Пресняковым. В браке с Русланом Байсаровым родился Дени. Сейчас певица замужем за Михаилом Земцовым и воспитывает дочь Клавдию.
Ранее "Утро.ру" делилось необычным видео с певицей. Тогда Максим Галкин решил обнародовать домашнее видео с Орбакайте без штанов.
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