"Жена захватила Фейсбук": Макаревича засмеяли после неожиданных слов о России

"Жена захватила Фейсбук": Макаревича засмеяли после неожиданных слов о России
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Лидер "Машины времени" восхитился Ростовом и Переславлем-Залесским, вызвав насмешки у пользователей Интернета

Скандальный российский музыкант Андрей Макаревич выразил на своей странице в "Фейсбук" восхищение "русскими красотами" после семейной автомобильной поездки в Ростов Великий и Переславль-Залесский. Артист заявил, что города изменились в лучшую сторону, тем самым дав повод для ехидств и насмешек со стороны подписчиков и пользователей Интернета, привыкших к его выпадам против России.

Музыкант рассказал, что в последний раз был в этих местах в далеком 1972 году, когда ему пришлось ходить по "полуразрушенным храмам и монастырям", наблюдая "разруху, нищету и вселенское пьянство". Нынешний вид населенных пунктов привел Макаревича в восторг: по его словам, российские города отреставрировали и очистили, а люди там стали приветливее.

Впрочем, многие пользователи отнеслись настороженно к словам артиста. Некоторые стали подшучивать над музыкантом, который заключил, что "от былой депрессии не осталось и следа".

"Похоже, новая жена Макаревича захватила его Фейсбук, и про поедание ежей мы больше у него ничего не прочитаем", "Не все так плохо в России, оказывается", "Наконец-то. Осталось прощения попросить у этого "нищего" и "пьяного" народа за словесный авторский понос", – написали пользователи (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее лидер "Машины времени" обрушился с критикой на людей, выступивших против бывшего президента СССР Михаила Горбачева, назвав их "мразями". Артист заявил, что экс-политика "поливают" грязью те, кому он подарил свободу выбора своей профессии.

Егор МАЛКОВ

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