Блогер настаивает, что преобразилась за счет похудения

Настя Ивлеева заявила, что сильно похудела, поэтому все части ее тела стали меньше. Так она ответила подписчикам, заподозрившим ее в уменьшении размера бюста.

Внимательные пользователи соцсети сравнили ранние фотографии звезды "Орла и решки" с ее текущим внешним видом и пришли к выводу, что девушка могла воспользоваться услугами пластического хирурга, чтобы уменьшить объемы груди.

На своей странице в "Инстаграм" телеведущая в резких выражениях пояснила пользователям Сети, что размер бюста уменьшился из-за того, что ей удалось избавиться от лишнего веса.

"С момента, как мы с вами познакомились, я была толще на 10 килограммов. Вроде, все логично", – отрезала Ивлеева.

В комментариях к посту поклонники заметили, что этот вопрос сильно задел звезду "Орла и решки", и поспешили поддержать свою любимицу.

"Опять куча людей со своими предрассудками довели Настю…", "Ты богиня!", "Задело, так задело", "Красавица", – ответили любопытным фанаты знаменитости.

Ранее "Утро.ру" рассказывало об устроенной Настей Ивлеевой стрельбе из автомата. Так она решила отметить годовщину своей свадьбы с рэпером Элджеем.

