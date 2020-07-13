Из знаменитого актера могли сделать подкаблучника

У Константина Райкина был бурный роман с актрисой Мариной Нееловой, но жесткий характер артистки и стремление загнать любимого под каблук привело к краху этого союза.

О сложном характере кинозвезды рассказала домработница Райкиных, передает издание "Экспресс-газета".

В начале отношений между влюбленными были очень сильные чувства. Неелова приехала в Москву в 1974 году. Вскоре ей поступило предложение от Райкина работать в театре "Современник". Этот театр был мечтой юной актрисы, и она, немного потянув время, согласилась встретиться и переговорить с Константином.



Вскоре молодые люди стали встречаться. Охлаждение в отношениях наступило после того, как Неелова начала проявлять надменность и высокомерие. Как рассказала домработница Райкиных, Марина пыталась командовать Константином и держала актера "в ежовых рукавицах".

Такое положение дел рождало все новые и новые ссоры, и в итоге Райкин решил расстаться с Нееловой. Однако разрыв с любимой тяжело дался актеру, и он долгое время сильно переживал.

Сын народного артиста СССР Аркадия Райкина сейчас занимает должность художественного руководителя московского театра "Сатирикон". Константин удостоен звания "Народный артист России", а также является лауреатом двух Государственных премий РФ.