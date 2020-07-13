Анастасия Спиридонова призвала заниматься споротом, а не мучить себя экстремальными диетами

Певица всю жизнь пытается справиться с лишним весом. Однако раньше рыжеволосая девушка отдавала предпочтение строгим диетам, а не спорту и сбалансированному питанию.

Когда артистка стала весить 85 кг, то поняла, что пора что-то менять. Ей не нравилось ни отражение в зеркале, ни то, как она выглядела на слепых прослушиваниях "Голоса". Тогда девушка решила две недели пить только кефир и воду и ничего не есть. Итогом таких экспериментов стали большие проблемы со здоровьем.

"У меня сильно кружилась голова, чуть не падала в голодные обмороки, доходило до колик! Ужас!" – рассказала Спиридонова изданию "Собеседник".

Теперь певица отказалась от прежних методов и нашла свой идеальный рецепт: каждый день девушка катается на велосипеде. Сейчас знаменитость сбросила уже 7 кг, но она не планирует останавливаться.

Напомним, что Анастасия Спиридонова стала известна благодаря "Голосу", где она заняла третье место. В 2015 году ей удалось победить в шоу "Три аккорда".