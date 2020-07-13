Народная артистка вспомнила о неудачном опыте

Знаменитой актрисе Светлане Немоляевой, которая сыграла около сотни ролей в кино, в начале карьеры было непросто – ее практически никуда не брали. Все изменилось, когда режиссер Эльдар Рязанов позвал артистку сняться в "Служебном романе", причем без проб на роль. О своем творческом пути рассказала сама звезда.

Немоляева была невероятно востребованной в театре и снималась в фильмах еще с детства, но по-настоящему успешную карьеру в кино ей построить не удавалось. Актриса рассказала, что у нее был неудачный опыт с "Иронией судьбы":

"Восемь проб одна хуже другой, я там опростоволосилась и с большим треском провалилась".

Несмотря на это Эльдар Рязанов был заинтересован в актрисе и пригласил ее поучаствовать в своем следующем проекте – фильме "Служебный роман". По мнению Немоляевой, если бы были пробы, то она бы их снова провалила.

Светлана Немоляева вспомнила, как она прочитала сценарий и написала режиссеру, что снова потерпит фиаско и будет сильно переживать. На что Рязанов ей ответил, что ему разрешили снимать тех актеров, которых он хочет – это было редкостью для "Мосфильма".

Народная артистка вспомнила в интервью "7 дней", что именно с режиссером она впервые получила удовольствие от съемок. По ее словам, Рязанов был очень деликатным и доброжелательным.

Широкая известность в кино к Немоляевой пришла именно после "Служебного романа". Затем актриса также снялась в таких фильмах, как "Гараж" и "Небеса обетованные".