Исполнителю было всего 27 лет

Максим Решетников, известный поклонникам как Murda Killa, ушел из жизни. О смерти артиста сообщили на его официальных страницах в соцсетях.

Некоторые подробности произошедшего выдал друг рэпера – блогер Саша Конь. В своем "Твиттер" он рассказал, что Максим два дня не выходил на связь, после чего приятели решили поехать к нему домой. Дверь в жилище пришлось вскрывать, там и нашли тело артиста. Причины смерти Murda Killa не раскрываются, пишет "Лента.ру" со ссылкой на источник.

"Умер наш друг, соратник и очень талантливый музыкант - Максим MURDA KILLA",

– подтвердили известие во "ВКонтакте".

Поклонники исполнителя эмоционально отреагировали на произошедшее. Они не могут поверить в смерть кумира, цитируют строчки из песен Максима Решетникова и жалеют, что так и не попали на его концерт.