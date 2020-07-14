Умер молодой российский музыкант

Исполнителю было всего 27 лет

Максим Решетников, известный поклонникам как Murda Killa, ушел из жизни. О смерти артиста сообщили на его официальных страницах в соцсетях.

Некоторые подробности произошедшего выдал друг рэпера – блогер Саша Конь. В своем "Твиттер" он рассказал, что Максим два дня не выходил на связь, после чего приятели решили поехать к нему домой. Дверь в жилище пришлось вскрывать, там и нашли тело артиста. Причины смерти Murda Killa не раскрываются, пишет "Лента.ру" со ссылкой на источник.

"Умер наш друг, соратник и очень талантливый музыкант - Максим MURDA KILLA",

подтвердили известие во "ВКонтакте".

Поклонники исполнителя эмоционально отреагировали на произошедшее. Они не могут поверить в смерть кумира, цитируют строчки из песен Максима Решетникова и жалеют, что так и не попали на его концерт.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 14 июля 2020 года

Предсказание астрологов на день для мужчин и женщин

Политические обстоятельства не повлияют на строительство "Северного потока - 2"

В будущем Берлин рассчитывает на более разностороннее сотрудничество с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей