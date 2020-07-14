СМИ: у звезды "Улиц разбитых фонарей" похитили наследника

СМИ: у звезды "Улиц разбитых фонарей" похитили наследника
Георгий Поздняков. Кадр из "Купчино" (2018)
Мужчина подозревает нового избранника бывшей жены

Актер Георгий Поздняков, получивший известность благодаря съемкам в сериалах "Ментовские войны" и "Улицы разбитых фонарей", обратился в полицию с заявлением о похищении ребенка. 

Как сообщает "Пятый канал", в участке актер рассказал, что накануне привез детей к теще, но во время прогулки младшего сына похитили. Ребенка насильно затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. 

Мужчина уверен, что его наследника украл нынешний возлюбленный его экс-супруги. По предварительным данным, ребенка забрали из Санкт-Петербурга и увезли в Москву. 

Как оказалось, у бывшей жены были мотивы для похищения. После развода супруги долго не могли решить, с кем из родителей будут жить дети. Георгий решил, что его бывшая жена подтолкнула своего нового любовника на тяжкое преступление. Предполагаемого преступника удалось задержать. Ведется расследование.

Юлия МИХАЙЛОВА

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