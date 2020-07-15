Известный актер отсудил у театра 160 тысяч рублей

Таганский суд частично удовлетворил жалобу артиста

Актер Александр Титоренко, служащий во МХАТе имени Горького, отсудил у театра 160 тыс. рублей. Об этом информирует телеграм-канал "Mash". 

Артист трудился в этом театре с 2006 года. Оклад Титоренко составлял 150 тыс. рублей. Такая сумма выплат вполне устраивала актера. 

В 2019 году культурное учреждение пригласило Комиссию по оценке качества работы. Ее представители оценили вклад Титоренко в работу театра не слишком высоко и понизили актеру зарплату, чем он остался очень недоволен. 

Александр подал иск в Таганский суд с требованием возместить ему моральный ущерб (300 тыс. руб.) и вернуть задолженность по зарплате (156 тысяч). Представители закона частично удовлетворили жалобу Титоренко. Театр выплатил артисту 160 тысяч. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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