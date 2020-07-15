Артист вскоре должен выйти на сцену известного фестиваля

Стал известен райдер поп-короля отечественной эстрады. Совсем скоро Филипп Киркоров споет в Витебске. Чтобы комфортно чувствовать себя на выступлении, он запросил два лимузина – для себя и балета. Также певец озвучил особые требования, которые касаются условий его проживания в Белоруссии.

Речь идет о международном фестивале "Славянский базар", который откроется уже 16 июля. Хоть формат праздника в этом году был изменен из-за пандемии коронавируса, райдер у звезды отечественной эстрады по-прежнему впечатляет.

Помимо шикарных авто Киркоров запросил двухкомнатный президентский люкс. Причем одно из помещений обязательно должно быть очень просторным и с зеркалом в полный рост. Вторую комнату артист планирует полностью занять под свой гардероб, пишет "Российская газета".

Стоит отметить, что Филипп Бедросович впервые почти за 3,5 месяца выйдет на сцену. Причина такого долгого перерыва очевидна – самоизоляция и ограничительные меры, введенные из-за COVID-19. Кстати, помимо выступления на "Славянском базаре в Витебске", Киркоров на фестивале будет в особой роли. В 2020 году ему досталось звание лауреата специальной награды президента Республики Беларусь "Через искусство – к миру и взаимопониманию".

Напомним, накануне общественность обсуждала свежее откровение Филиппа Киркорова. Артист признался, что много лет назад украл фломастер в сингапурском аэропорту. Со слов певца, ему этого тогда очень захотелось.