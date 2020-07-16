Нарушила запреты: дочь Винокура покинула Россию

Нарушила запреты: дочь Винокура покинула Россию
Балерина решила отдохнуть и на частном самолете улетела из страны

Из-за пандемии коронавируса границы сейчас закрыты, поэтому все чаще россияне останавливают свой выбор на отечественных курортах. А вот единственная дочь Владимира Винокура Анастасия улетела из России.

Об этом солистка Большого театра сообщила на своей странице в "Инстаграм". Девушка выложила фото из частного самолета и поставила хэштэг "красиво жить не запретишь", а также "отдых я тебя заслужила" и "Юрмала". 

"Когда у тебя появился шанс вырваться на свободу, то невозможно устоять и не поделиться фоточкой в стиле модной чики", – подписала фото Анастасия. 

В комментариях поклонники порадовались за девушку: "Хорошего отдыха!", "Кайф, белая зависть!", "Будем ждать ваших story с побережья", Возьму и обижусь! Отдохни хорошенько!".

При этом телеграм-канал "НеМалахов" отметил, что дочь Винокура нарушила запреты. 

Звезды отечественного шоу-бизнеса в этом году отдыхают на российских пляжах, об этом они сами рассказывают на страницах в социальных сетях. Фото в купальниках, песчаный берег и много солнца заполонили "Инстаграм". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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