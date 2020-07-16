Мэтр скончался накануне дня рождения

Художник Владимир Рузин скончался на 73-м году жизни. Как сообщают СМИ, он лечился от коронавируса, но не смог победить болезнь.

Информацию о смерти Рузина подтвердил "Вестям" во Владимире председатель регионального Союза художников Дмитрий Холин.

Рузин родился в Крыму. Образование будущий художник получил в Ленинграде. Рузин был долгое время руководителем Владимирского отделения Союза художников, работал преподавателем. В 1995-м он получил звание заслуженного художника РФ.